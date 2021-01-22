Трагедия в Харькове: новые подробности о работе пансионата и подозреваемых

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

По делу о смертельном пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове увеличилось количество подозреваемых.

Полицейские задержали жену арендатора здания, которая фактически руководила учреждением. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. До этого были задержаны трое причастных. Это владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.

"Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.

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Генпрокурор добавила, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тыс. грн.

На здание, в котором функционировал пансионат, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. На электро- и газоснабжения также нет разрешений.

При этом на территории рядом с пансионатом работал официально оформленный так называемый "реабилитационный центр" для алко- и наркозависимых.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это - пациенты и 4 работников. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.