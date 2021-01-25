Трагедия в Харькове: число жертв увеличилось

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

Число жертв пожара в незаконном харьковском доме престарелых "Золотое время" увеличилось.

В больнице от стресса умер мужчина, эвакуированный из здания. Всего в результате пожара погибли 16 человек. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Мужчина умер в хосписе больницы №17 24 января, уточнили в пресс-службе городского совета. Ему было 80 лет, сам он не передвигался. Во время пожара не пострадал, его вынесли на руках.

Сейчас в хосписе остаются еще 3 спасенных из пожара. Один мужчина продолжает лечение в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. У него было обожжено 20% тела и он перенес инсульт.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, что задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименка. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети. 4 подозреваемых в трагедии арестовали без права на залог.