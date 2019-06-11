Трагедия в Будапеште: тела могло отнести в Украине

Течением тела могло отнести в Украину. Фото: ТСН

Людей, которые утонули в ходе аварии катера в Будапешта могло отнести на территорию Украины.

Министерство внутренних дел Украины будет сотрудничать с правительствами Венгрии и Южной Кореи для поиска без вести пропавших, сообщает пресс-служба МВД

О сотрудничестве сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время встречи с послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом.

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От места трагедии до украинской границы 1500 км. За это время тела погибших туристов могло течением отнести на территорию Украины.

Подразделения МВД Украины будут сотрудничать с представителями других стран для поиска утонувших.

В Будепешти произошла трагедия - затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.