Трагедия со школьником в тире: что известно о состоянии парня

Девятиклассник из Черкасс, которого нашли с простреленной головой в тире, остается в стабильно тяжелом состоянии.
Однако есть положительная динамика, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.
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"Позитивная динамика есть. Давление стабилизировалось. И медикаменты для повышения отменили. Но в целом состояние пациента тяжелое", - рассказал Кондрацкий.
Подросток остается на искусственной вентиляции легких.
В Черкассах медики борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34. Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире в школе №9 получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Трагедия произошла 19 апреля около 16:00. Однако как именно - никто не видел. Тренер отлучился, парень оставался в помещение сам. Он в коме.
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