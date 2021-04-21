Трагедия со школьником в тире: что известно о состоянии парня

В Черкассах спасают 14-летнего парня, которого нашли в тире с простреленной головой. Фото: ch.npu.gov.ua

Девятиклассник из Черкасс, которого нашли с простреленной головой в тире, остается в стабильно тяжелом состоянии.

Однако есть положительная динамика, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летний парень выстрелил себе в рот

"Позитивная динамика есть. Давление стабилизировалось. И медикаменты для повышения отменили. Но в целом состояние пациента тяжелое", - рассказал Кондрацкий.

Подросток остается на искусственной вентиляции легких.

В Черкассах медики борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34. Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире в школе №9 получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Трагедия произошла 19 апреля около 16:00. Однако как именно - никто не видел. Тренер отлучился, парень оставался в помещение сам. Он в коме.