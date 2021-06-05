Трагедия на Киевщине: сгорел ребенок

В городе Сквира Киевской области загорелся двухэтажный жилой дом на улице Шолом-Алейхема. В пожаре погиб ребенок 2008 года рождения.

Автор: kv.dsns.gov.u Пожар вспыхнул в ночь на 5 июня

Трагедия произошла в ночь на субботу, 5 июня, около 1:00, сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Киевской области.

Пожар удалось потушить только в 2:52. После нашли тело погибшего ребенка.

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Причины возгорания устанавливаются.

Автор: kv.dsns.gov.u Пожар вспыхнул в ночь на 5 июня

В Кривом Роге на ул. Нижняя загорелся частный дом на рассвете 4 июня. На пепелище нашли тела 49-летнего владельца и женщины, ее данные устанавливаются. Огнем уничтожена крыша дома и повреждено имущество внутри. Общая площадь пожара составляет 40 кв. м. Ее ликвидировали в 07:15.