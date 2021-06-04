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пятница, 04 июня 2021 10:29

Нашли тела мужчины и женщины
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В Кривом Роге во время пожара в частном доме нашли обгоревшие тела владельца и неизвестной женщины
Фото: dp.dsns.gov.ua
В Кривом Роге во время пожара в частном доме нашли обгоревшие тела владельца и неизвестной женщины
В Кривом Роге во время пожара в частном доме нашли обгоревшие тела владельца и неизвестной женщины
В Кривом Роге во время пожара в частном доме нашли обгоревшие тела владельца и неизвестной женщины
В Кривом Роге во время пожара в частном доме нашли обгоревшие тела владельца и неизвестной женщины

В Кривом Роге на ул. Нижняя загорелся частный дом на рассвете 4 июня.

На пепелище нашли тела 49-летнего владельца и женщины, ее данные устанавливаются, рассказали в пресс-служба ГСЧС области.

"Сообщение спасателям поступило в 5:44. Пожар возник в одноэтажном жилом доме и огонь распространился на всю площадь крыши. Во время пожара обнаружили обгоревшее тело владельца дома. Впоследствии - обгоревшее тело женщины", - рассказали спасатели.

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Огнем уничтожена крыша дома и повреждено имущество внутри. Общая площадь пожара составляет 40 кв м. Ее ликвидировали в 07:15.

Причина возгорания устанавливается.

В Луцке во время пожара в частном доме погибли три человека - 64-летняя женщина, 69-летний мужчина и 35-летняя дочь погибшей. Пожар возник в кухне одной из квартир. Огонь перекинулся на соседние комнаты и достиг деревянной лестничной площадки в коридоре дома.

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