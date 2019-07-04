Тотальный контроль и дорогие подарки: рассказали о жизни женщины, которую поджег жених

28-летнего Виталия Чайковского из Запорожья арестовали на 60 суток без права на залог. Мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу 22-летнюю Анастасию Ковалеву. Фото - Instagram Анастасии Ковалевой

28-летний Виталий Чайковский из Запорожья, который поджег свою невесту 22-летнюю Анастасию Ковалеву, был ярым ревнивцем. Поэтому женщина практически перестала видеться с подругами.

Если куда-то выходила, то мужчина требовал фотоотчет. Об этом сообщила ее подруга Алина.

"Лично его не знала и не видела. Только понаслышке. Он ей запрещал встречаться с друзьями, не отпускал даже маникюр сделать, ревновал. Фотоотчеты отовсюду требовал", - говорит Алина, передает ТСН.

При этом женщина рассказывала подругам, что Виталий очень добр к ней. Дарил золото, айфоны, духи, дорогое белье и цветы каждый день. Замуж ее позвал на второй день знакомства, а через несколько месяцев сделал официальное предложение - с обручальным кольцом и в присутствии родителей.

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"Настя моя подруга детства, я с ней очень часто общалась. Когда она начала с ним встречаться, он ее постоянно ревновал. Она постоянно практически дома сидела, из дома не могла выйти даже на кофе. О нем я вообще почти ничего не знаю . Когда с ней встречались, она говорила, что он очень хороший и все остальное. Не думала, что он на такое способен, откровенно говоря", - добавляет есть подруга Карина.

При избрании меры пресечения в суде Виталий рассказал, что поджег любимую случайно. Перед тем поссорился с ней. Поэтому выпил, купил бутылку бензина и облил, чтобы напугать. А потом поджигал сигарету и они оба загорелись. Он сразу снял с себя футболку, чтобы потушить Настю.

Трагедия произошла вечером 2 июля около многоэтажки, где жили вместе, на глазах у прохожих. Пара сначала ругалась, а потом мужчина облил женщину жидкостью и поджег. У Анастасии ожоги 90% тела, она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.