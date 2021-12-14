Топ-чиновник Укроборонпрома обещал организовать незаконный экспорт оружия: цена "услуги" солидна

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Гендиректор одного из государственных предприятий Укроборонпрома просил у представителя иностранной компании свыше 80 тыс. грн взятки за "услугу".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Должностное лицо обещало за эти деньги посодействовать иностранному обществу в получении положительного ответа для экспортной операции. Он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля относительно предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначение и не подлежит экспортному контролю", - говорится в сообщении.

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Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по статьям "взяточничество" и "мошенничество". Подозреваемому также избрали меру пресечения - личное обязательство.

За совершенное ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В феврале прошлого года директора Шосткинского завода "Звезда", входящего в госконцерн "Укроборонпром", задержали на взятке. Чиновник требовал $5 тыс. за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода.