Топ-чиновник Укроборонпрома обещал организовать незаконный экспорт оружия: цена "услуги" солидна

Гендиректор одного из государственных предприятий Укроборонпрома просил у представителя иностранной компании свыше 80 тыс. грн взятки за "услугу".
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Должностное лицо обещало за эти деньги посодействовать иностранному обществу в получении положительного ответа для экспортной операции. Он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля относительно предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначение и не подлежит экспортному контролю", - говорится в сообщении.
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Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по статьям "взяточничество" и "мошенничество". Подозреваемому также избрали меру пресечения - личное обязательство.
За совершенное ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
В феврале прошлого года директора Шосткинского завода "Звезда", входящего в госконцерн "Укроборонпром", задержали на взятке. Чиновник требовал $5 тыс. за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода.
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