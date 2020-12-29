ТОП-12 событий, которые всколыхнули Украину

2020 был полон бурным событиями.

Gazeta.ua напоминает 12 резонансных дел, которые всколыхнули всю Украину.

27 января суд болгарского города Бургас арестовал на 40 суток Алексея Левина, 42 года. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку 33-летнюю Екатерину Гандзюк 31 июля 2018-го. Называют одним из ключевых фигурантов дела. В феврале Левина экстрадировали в Украину. Следствие против него и главы Херсонского областного совета 50-летнего Вячеслава Мангера возобновили. Дело в суде. Прокуратура просит для обоих по 12 лет тюрьмы.

Автор: FAVORITEKHERSON.CO Конвоиры ведут на судебное заседание в болгарском городе Бургас Алексея Левина. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В Болгарии скрывался полтора года

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел 57-летнего Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом нашли застреленным 56-летнего Сергея Старицкого. Был главой правления телеканала "Интер", последние 13 лет - директором рекламного холдинга "Атлантик Групп". Дружил с Леонидом Кожарой почти 40 лет. Следователи установили, что обвиняемый, его жена и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельным. Следствие завершили, дело направили в суд в конце декабря. Если вину экс-министра докажут, могут посадить на 15 лет.

Автор: ukrreporter.com.ua В селе Чайки под Киевом в своем доме экс-министр иностранных дел Леонид Кожара застрелил товарища Сергея Старицкого

8 марта в запорожском парке отдыха "Дубовая роща" на 8-летнюю Анну Ждан упала двухметровая деревянная скульптура. Проломила голову, травмировала туловище и конечности. На следующий день ребенок умер в больнице. Анна училась во втором классе. В парке была с родителями. Залезла на деревянную скульптуру, которая весит под 150 кг. Вдруг та наклонилась и упала на девочку. Подозрение сообщили заместителю директора по техническим вопросам.

Автор: VOLYN24.COM В Запорожье 150-килограммовая деревянная скульптура медведя упала на 8-летнюю Анну Ждан. Ребенок получил травмы головы и туловища. На следующий день скончался в больнице

В апреле горели леса и деревни в Чернобыльской зоне отчуждения и на Житомирщине. Сильный ветер раздул огонь из тлеющих пней, травы и лесной подстилки. Пламя тушили около 2-х недель. В селах сгорели почти сотня домов. Масштабные пожары, как на Житомирщине, в последний раз были в Украине 24 года назад.

Автор: Радио Свобода В апреле горели леса и деревни в Чернобыльской зоне отчуждения и на Житомирщине

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22 мая 58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской области расстрелял семерых мужчин. Те приехали отдыхать на его пруд. Вместе ужинали, выпивали, поссорились. В разгар владелец схватил ружье. После вызвал полицию. Дело рассматривает Богунский райсуд Житомира. Первое заседание состоялось 29 декабря при усиленных мерах безопасности. Если вину Захаренко докажут - могут посадить пожизненно.

Автор: zt.npu.gov.ua 58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской расстрелял семерых мужчин

21 июня в 10-этажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв в 6-м подъезде. Произошла утечка газа, по одной из версий. По другой - в доме могла сдетонировать взрывчатка. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. 16 квартир с четвертого по восьмой этаж разрушены, упали перекрытия. Без жилья остались 125 жителей. Экспертизы о причине взрыва продолжаются. Большинство жителей разрушенных квартир обещанные новые до сих пор не получили.

Автор: facebook.com/pisanenkoml Мощный взрыв разрушил часть многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве

12 июля на Столичном шоссе в аварии погибла семья киевлян Цуркановых. В их Hyundai Tucson в лоб влетел джип Mercedes под управлением 39-летнего Антона Желепы. Муж, жена, 4-летняя дочь и 10-летний сын погибли. Уцелел только 14-летний мальчик. Им опекаются родственники. Желепа свою вину признал. В начале декабря Голосеевский райсуд Киева вынес ему приговор - 10 лет за решеткой.

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9 Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа

18 августа военному и музыканту 49-летнему Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу 41-летней Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты. Их подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. По версии следствия, Антоненко был организатором убийства. Кузьменко активизировала взрывчатку под автомобилем журналиста. Имели сообщницу - военную медсестру 27-летнюю Яну Дугарь, которая проводила разведку недалеко от места убийства. Она тогда отказалась получать обвинительный акт. Дело передали в суд. Его рассматривают присяжные.

Автор: 24tv.ua Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом

25 сентября при заходе на посадку разбился военный самолет Ан 26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один курсант. В их гибели обвинили трех военных. 22 декабря Печерский суд взял под стражу командира воинской части А4104 в Чугуеве на Харьковщине Вячеслава Глазунова и руководителя полетов этой воинской части Александра Жука. Командующего Воздушных сил ВСУ 58-летнего Сергея Дроздова - отпустил под личное обязательство. Их обвиняют в халатности и нарушении правил полетов.

Автор: kh.dsns.gov.ua На Харьковщине разбился самолет Ан-26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один

25 октября головой Подвысоцкого объединенной территориальной общины на Кировоградщине выбрали 57-летнего Виктора Лозинского. Он - бывший нардеп "бютовец". 2011-го был осужден за убийство 53-летнего Валерия Олийныка из села Грушка Благовещенского района.

Автор: BBCI.CO.UK Бывший народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины. В 2011 году его осудили за убийство мужчины в Голованевском районе. К нему сейчас принадлежит Подвысоцкая община, которую возглавит Лозинский

7 ноября 29-летний Тарас Усенко из города Кривой Рог Днепропетровской области вышел на улицу с кухонным ножом. Кричал и бросался на прохожих. Зарезал 60-летнего мужчину и его 30-летнего сына. Восьми ранил руки, лицо, плечи. При аресте Тарас называл себя древнеегипетским богом Осирисом.

Автор: скриншот с видео Подозреваемого в массовой резне в Кривом Роге 29-летнего Тараса Усенко арестовали без права на залог

25 декабря дело об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области направили для рассмотрения в Обуховский райсуд. О систематических пытках в отделении полиции стало известно в мае в этом году после изнасилования и избиения там 26-летней Нелли Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали еще ее знакомого. На следующий день задержали оперуполномоченного 29-летнего Сергея Сулиму и начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива, 35 лет.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7 Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках

Позже подозрение в пытках объявили оперуполномоченному 27-летнему Евгению Трофименко, а также начальнику сектора уголовного розыска и бывшему начальнику отделения полиции. Последний якобы знал о преступлениях и покрывал подчиненных. Если вину бывших полицейских докажут - могут посадить на 12 лет.

В селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине 15-летний Николай убил своего 72-летнего деда и порезал 69-летнюю бабу. В летнюю кухню родственников с молотком и ножом ворвался около трех утра 1 сентября. О содеянном написал в своем телеграмм-канале, а через час - вызвал полицию.