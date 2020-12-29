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среда, 30 декабря 2020 05:25

ТОП-12 событий, которые всколыхнули Украину
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2020 был полон бурным событиями.

Gazeta.ua напоминает 12 резонансных дел, которые всколыхнули всю Украину.

27 января суд болгарского города Бургас арестовал на 40 суток Алексея Левина, 42 года. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку 33-летнюю Екатерину Гандзюк 31 июля 2018-го. Называют одним из ключевых фигурантов дела. В феврале Левина экстрадировали в Украину. Следствие против него и главы Херсонского областного совета 50-летнего Вячеслава Мангера возобновили. Дело в суде. Прокуратура просит для обоих по 12 лет тюрьмы.

Автор: FAVORITEKHERSON.CO
  Конвоиры ведут на судебное заседание в болгарском городе Бургас Алексея Левина. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В Болгарии скрывался полтора года
Конвоиры ведут на судебное заседание в болгарском городе Бургас Алексея Левина. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В Болгарии скрывался полтора года

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел 57-летнего Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом нашли застреленным 56-летнего Сергея Старицкого. Был главой правления телеканала "Интер", последние 13 лет - директором рекламного холдинга "Атлантик Групп". Дружил с Леонидом Кожарой почти 40 лет. Следователи установили, что обвиняемый, его жена и потерпевший вместе выпивали. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельным. Следствие завершили, дело направили в суд в конце декабря. Если вину экс-министра докажут, могут посадить на 15 лет.

Автор: ukrreporter.com.ua
  В селе Чайки под Киевом в своем доме экс-министр иностранных дел Леонид Кожара застрелил товарища Сергея Старицкого
В селе Чайки под Киевом в своем доме экс-министр иностранных дел Леонид Кожара застрелил товарища Сергея Старицкого

8 марта в запорожском парке отдыха "Дубовая роща" на 8-летнюю Анну Ждан упала двухметровая деревянная скульптура. Проломила голову, травмировала туловище и конечности. На следующий день ребенок умер в больнице. Анна училась во втором классе. В парке была с родителями. Залезла на деревянную скульптуру, которая весит под 150 кг. Вдруг та наклонилась и упала на девочку. Подозрение сообщили заместителю директора по техническим вопросам.

Автор: VOLYN24.COM
  В Запорожье 150-килограммовая деревянная скульптура медведя упала на 8-летнюю Анну Ждан. Ребенок получил травмы головы и туловища. На следующий день скончался в больнице
В Запорожье 150-килограммовая деревянная скульптура медведя упала на 8-летнюю Анну Ждан. Ребенок получил травмы головы и туловища. На следующий день скончался в больнице

В апреле горели леса и деревни в Чернобыльской зоне отчуждения и на Житомирщине. Сильный ветер раздул огонь из тлеющих пней, травы и лесной подстилки. Пламя тушили около 2-х недель. В селах сгорели почти сотня домов. Масштабные пожары, как на Житомирщине, в последний раз были в Украине 24 года назад.

Автор: Радио Свобода
  В апреле горели леса и деревни в Чернобыльской зоне отчуждения и на Житомирщине
В апреле горели леса и деревни в Чернобыльской зоне отчуждения и на Житомирщине

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22 мая 58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской области расстрелял семерых мужчин. Те приехали отдыхать на его пруд. Вместе ужинали, выпивали, поссорились. В разгар владелец схватил ружье. После вызвал полицию. Дело рассматривает Богунский райсуд Житомира. Первое заседание состоялось 29 декабря при усиленных мерах безопасности. Если вину Захаренко докажут - могут посадить пожизненно.

Автор: zt.npu.gov.ua
  58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской расстрелял семерых мужчин
58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской расстрелял семерых мужчин

21 июня в 10-этажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв в 6-м подъезде. Произошла утечка газа, по одной из версий. По другой - в доме могла сдетонировать взрывчатка. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. 16 квартир с четвертого по восьмой этаж разрушены, упали перекрытия. Без жилья остались 125 жителей. Экспертизы о причине взрыва продолжаются. Большинство жителей разрушенных квартир обещанные новые до сих пор не получили.

Автор: facebook.com/pisanenkoml
  Мощный взрыв разрушил часть многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве
Мощный взрыв разрушил часть многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве

12 июля на Столичном шоссе в аварии погибла семья киевлян Цуркановых. В их Hyundai Tucson в лоб влетел джип Mercedes под управлением 39-летнего Антона Желепы. Муж, жена, 4-летняя дочь и 10-летний сын погибли. Уцелел только 14-летний мальчик. Им опекаются родственники. Желепа свою вину признал. В начале декабря Голосеевский райсуд Киева вынес ему приговор - 10 лет за решеткой.

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9
  Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа
Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа

18 августа военному и музыканту 49-летнему Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу 41-летней Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты. Их подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. По версии следствия, Антоненко был организатором убийства. Кузьменко активизировала взрывчатку под автомобилем журналиста. Имели сообщницу - военную медсестру 27-летнюю Яну Дугарь, которая проводила разведку недалеко от места убийства. Она тогда отказалась получать обвинительный акт. Дело передали в суд. Его рассматривают присяжные.

Автор: 24tv.ua
  Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом
Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом

25 сентября при заходе на посадку разбился военный самолет Ан 26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один курсант. В их гибели обвинили трех военных. 22 декабря Печерский суд взял под стражу командира воинской части А4104 в Чугуеве на Харьковщине Вячеслава Глазунова и руководителя полетов этой воинской части Александра Жука. Командующего Воздушных сил ВСУ 58-летнего Сергея Дроздова - отпустил под личное обязательство. Их обвиняют в халатности и нарушении правил полетов.

Автор: kh.dsns.gov.ua
  На Харьковщине разбился самолет Ан-26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один
На Харьковщине разбился самолет Ан-26Ш с 27 курсантами и офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Уцелел только один

25 октября головой Подвысоцкого объединенной территориальной общины на Кировоградщине выбрали 57-летнего Виктора Лозинского. Он - бывший нардеп "бютовец". 2011-го был осужден за убийство 53-летнего Валерия Олийныка из села Грушка Благовещенского района.

Автор: BBCI.CO.UK
  Бывший народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины. В 2011 году его осудили за убийство мужчины в Голованевском районе. К нему сейчас принадлежит Подвысоцкая община, которую возглавит Лозинский
Бывший народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины. В 2011 году его осудили за убийство мужчины в Голованевском районе. К нему сейчас принадлежит Подвысоцкая община, которую возглавит Лозинский

7 ноября 29-летний Тарас Усенко из города Кривой Рог Днепропетровской области вышел на улицу с кухонным ножом. Кричал и бросался на прохожих. Зарезал 60-летнего мужчину и его 30-летнего сына. Восьми ранил руки, лицо, плечи. При аресте Тарас называл себя древнеегипетским богом Осирисом.

Автор: скриншот с видео
  Подозреваемого в массовой резне в Кривом Роге 29-летнего Тараса Усенко арестовали без права на залог
Подозреваемого в массовой резне в Кривом Роге 29-летнего Тараса Усенко арестовали без права на залог

25 декабря дело об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области направили для рассмотрения в Обуховский райсуд. О систематических пытках в отделении полиции стало известно в мае в этом году после изнасилования и избиения там 26-летней Нелли Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали еще ее знакомого. На следующий день задержали оперуполномоченного 29-летнего Сергея Сулиму и начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива, 35 лет.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7
  Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках
Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках

Позже подозрение в пытках объявили оперуполномоченному 27-летнему Евгению Трофименко, а также начальнику сектора уголовного розыска и бывшему начальнику отделения полиции. Последний якобы знал о преступлениях и покрывал подчиненных. Если вину бывших полицейских докажут - могут посадить на 12 лет.

В селе Бабче Богородчанского района на Ивано-Франковщине 15-летний Николай убил своего 72-летнего деда и порезал 69-летнюю бабу. В летнюю кухню родственников с молотком и ножом ворвался около трех утра 1 сентября. О содеянном написал в своем телеграмм-канале, а через час - вызвал полицию.

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