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воскресенье, 22 августа 2021 11:59

Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей

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Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым попрощались 19 августа. Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

Мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов умер в 6:45 15 августа.

Точное время зафиксировала камера видеонаблюдения соседей, сообщил в Telegram блогер Алексей Таймурзин.

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"А вот и точное время самоубийства Константина Павлова. Это видео с камер наблюдения соседей умершего мэра. Здесь не сбитые настройки времени и даты, слышен характерный звук, напоминающий выстрел", - написал Таймурзин.

На кадрах видно въезд во двор соседей Павлова, следующий дом - его.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело около 16:00 обнаружил его помощник. Лежал на пороге веранды на спине, одетый в футболку, шорты и высокие черные носки. Верхняя часть тела на улице, нижняя - в доме. Рядом в луже крови - охотничий карабин калибра 7,62 и одна гильза. В полиции рассматривают несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства.

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