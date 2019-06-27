Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция"

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 981
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 468
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 22527
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3654
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6732
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1350
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
10
5
5
4
6
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
В Киевской области от непогоды погиб человек
В Киевской области от непогоды погиб человек
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное столкновение машин
Видео
Все видео
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Пьяный на скутере устроил гонки с патрульными
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 198
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1143
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1134
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11088
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 117
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
четверг, 27 июня 2019 22:35

Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция"

  Комментировать
Титушки напали на журналистов проекта &quot;Стоп коррупция&quot;
В Одессе на журналистов напали титушки. Фото: Facebook

В Одессе титушки напали на журналистку "Стоп коррупции" Асю Глуцкую, которая занималась расследованием коррупции в Высшей квалификационной комиссии судей.

Нападение произошло возле здания Киевского райсуда. Съемочная группа приехала туда, чтобы пообщаться с судьей Сергеем Чванкином. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Facebook.

"Ей (Асе Глуцкой - Gazeta.ua) удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно 1 млн долларов. Сняв виллу, съемочная группа поехала в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали. Подъехал бус с тетушками и убитая "копейка", - отметил он.

По словам Бочкала, парни окружили авто журналистов, после чего дали команду водителю "Жигулей" врезаться в бок машины съемочной группы, что сопровождалось запугиванием. Кроме того, титушки назвали отель и номера, в которых жили журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще двоих представителей Нацконкурса взяли под домашний арест за нападение на журналиста в Харькове

"Это были те же отморозки, которые "защищали" Чванкина от журналистов полгода назад. Заказчик очевиден. Чванкин очень тщательно прятал свою виллу. Даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПКА (Национальное агентство по противодействию коррупции) не смогло установить адрес во время проверки. Требуем справедливого досудебного расследования ", - заявил Бочкала.

Ночью, 20 июня, скончался черкасский журналист 57-летний Вадим Комаров. Мужчина провел в искусственной коме 46 дней после жестокого избиения в центре Черкасс. Имел тяжелую черепно-мозговую травму.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 27405
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 19904
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14940
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 14395
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 11340
Происшествия
Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки
Легковушка на высокой скорости протаранила три маршрутки Просмотров: 162
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия
10
 Просмотров: 2628
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
 Просмотров: 4455
В Киевской области от непогоды погиб человек
В Киевской области от непогоды погиб человек
5
 Просмотров: 1098
Артема Семенихина перевезут в Киев
Артема Семенихина перевезут в Киев Просмотров: 333
Больше всего комментируют
14
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
6
На передовой разводят войска
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
4
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
3
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
Голосов: 2669
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua