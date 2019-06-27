Титушки напали на журналистов проекта "Стоп коррупция"

В Одессе на журналистов напали титушки. Фото: Facebook

В Одессе титушки напали на журналистку "Стоп коррупции" Асю Глуцкую, которая занималась расследованием коррупции в Высшей квалификационной комиссии судей.

Нападение произошло возле здания Киевского райсуда. Съемочная группа приехала туда, чтобы пообщаться с судьей Сергеем Чванкином. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Facebook.

"Ей (Асе Глуцкой - Gazeta.ua) удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно 1 млн долларов. Сняв виллу, съемочная группа поехала в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали. Подъехал бус с тетушками и убитая "копейка", - отметил он.

По словам Бочкала, парни окружили авто журналистов, после чего дали команду водителю "Жигулей" врезаться в бок машины съемочной группы, что сопровождалось запугиванием. Кроме того, титушки назвали отель и номера, в которых жили журналисты.

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"Это были те же отморозки, которые "защищали" Чванкина от журналистов полгода назад. Заказчик очевиден. Чванкин очень тщательно прятал свою виллу. Даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПКА (Национальное агентство по противодействию коррупции) не смогло установить адрес во время проверки. Требуем справедливого досудебного расследования ", - заявил Бочкала.

Ночью, 20 июня, скончался черкасский журналист 57-летний Вадим Комаров. Мужчина провел в искусственной коме 46 дней после жестокого избиения в центре Черкасс. Имел тяжелую черепно-мозговую травму.