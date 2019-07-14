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воскресенье, 14 июля 2019 12:19

Титушки напали на активистов, выступивших против незаконной вырубки леса
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Под Харьковом титушки напали на экоактивистов
Фото: https://times.kharkiv.ua/
Под Харьковом титушки напали на экоактивистов
Под Харьковом титушки напали на экоактивистов

12 июля в Харьковской области на территории Чугуево-Бабчанского лесхоза в присутствии полицейских титушки напали на активистов.

Об этом сообщает ХарківТімеѕ.

Активисты вместе с представителями полиции и юристом приехали проверить документы по незаконной вырубке леса.

Когда ожидали директора лесхоза, к админзданию подошли несколько молодых парней. Вели себя агрессивно, спровоцировали толкотню и словесную перепалку.

Во время конфликта "титушки" облили активистов зеленкой. Одному она попала в глаза, и его отправили на операцию в Киев.

"Также руководитель титушек заявил, что полиция Чугуева в них вся куплена и они намерены забрать арестованный автотранспорт. Жителей Чугуева и Кочетка назвали быдлом и пригрозили не лезть в лес, так как у них свинца "на всех хватит", – написал активист Андрей Шевцов.

Умер черкасский журналист 57-летний Вадим Комаров. Мужчина провел в искусственной коме 46 дней после жестокого избиения в центре Черкасс. Имел тяжелую черепно-мозговую травму.

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Дата
14
июля

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