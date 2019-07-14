Титушки напали на активистов, выступивших против незаконной вырубки леса

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12 июля в Харьковской области на территории Чугуево-Бабчанского лесхоза в присутствии полицейских титушки напали на активистов.

Об этом сообщает ХарківТімеѕ.



Активисты вместе с представителями полиции и юристом приехали проверить документы по незаконной вырубке леса.



Когда ожидали директора лесхоза, к админзданию подошли несколько молодых парней. Вели себя агрессивно, спровоцировали толкотню и словесную перепалку.

Во время конфликта "титушки" облили активистов зеленкой. Одному она попала в глаза, и его отправили на операцию в Киев.

"Также руководитель титушек заявил, что полиция Чугуева в них вся куплена и они намерены забрать арестованный автотранспорт. Жителей Чугуева и Кочетка назвали быдлом и пригрозили не лезть в лес, так как у них свинца "на всех хватит", – написал активист Андрей Шевцов.

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