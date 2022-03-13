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Спецтема: Война России против Украины

Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь

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Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь
ukrinform.ua

Оккупанты продолжают безжалостно уничтожать Мариуполь авиаударами.

Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны российских террористов, пишет Мариупольский городской совет.

"За 24 часа меньше 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, месяцам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. забирает главное, что есть – жизнь мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ. Вечная им память", - пишут.

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Самая большая угроза для 400 тыс. мариупольцев, которые заблокированы в городе, идет с неба.

В городские советы призывают НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить необходимые системы ПВО.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага. В результате боя командир танковой роты полка Азов на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов, сообщает АЗОВ в Telegram. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины

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