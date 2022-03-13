Уничтожают танки, БТРы, окупантов берут в плен: продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь

УП В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои: что происходит сейчас

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.

В результате боя командир танковой роты полка Азов на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту.

В плен к азовцам попало 12 врагов, сообщает АЗОВ в Telegram.

Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины.

Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ.

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За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками.

"Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позиции еще с 2014 года. Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", - говорится в сообщении МВД Украины.

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь несколько дней. Только два порта в Украине, Измаил и Рени, перегружают грузы на экспорт.