Уничтожают танки, БТРы, окупантов берут в плен: продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1710
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3330
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8505
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7356
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 113196
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6851
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2718
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2844
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6741
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2322
Фото
Все фото
4
7
4
6
3
Отправились в ад: ВСУ &quot;покрошили&quot; очередных командиров оккупантов
Отправились в ад: ВСУ "покрошили" очередных командиров оккупантов
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
Львовщину атаковали из Саратова: девять человек погибли, 57 травмированы
Львовщину атаковали из Саратова: девять человек погибли, 57 травмированы
&quot;Враг поставляет техники больше, чем мы производим&quot; – ВСУ похвастались новыми трофеями
"Враг поставляет техники больше, чем мы производим" – ВСУ похвастались новыми трофеями
Враг нанес бомбовые и авиаудары по Чернигову
Враг нанес бомбовые и авиаудары по Чернигову
Видео
Все видео
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Мы на своей земле. Мы отстроим нашу Украину" - Усик откровенно высказался о войне
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
"Если не так - кончайте" - оккупанты открыто заявляют, что расстреливают своих (18+)
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Украина сбила два вертолета "орков" над Херсонской областью
Специальные подразделения из ОРДЛО прибыли для "грязной работы" в Мелитополь
Специальные подразделения из ОРДЛО прибыли для "грязной работы" в Мелитополь
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 657
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 342
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3177
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4446
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8964
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 972
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 11:05

Спецтема: Война России против Украины

Уничтожают танки, БТРы, окупантов берут в плен: продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь

  Комментировать
Уничтожают танки, БТРы, окупантов берут в плен: продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь
УП В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои: что происходит сейчас

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои. Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.

В результате боя командир танковой роты полка Азов на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также - 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту.

В плен к азовцам попало 12 врагов, сообщает АЗОВ в Telegram.

Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины.

Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину

За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками.

"Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позиции еще с 2014 года. Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", - говорится в сообщении МВД Украины.

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь несколько дней. Только два порта в Украине, Измаил и Рени, перегружают грузы на экспорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уничтожают танки, БТРы, окупантов берут в плен: продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 1 Просмотров: 113196
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 48340
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 45949
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки ВСУ
5
 Просмотров: 39692
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 34494
Общество
Подоляк назвал главное условие для окончания войны
Подоляк назвал главное условие для окончания войны Просмотров: 63
Оккупанты устанавливают незаконные ограничения для жителей Херсонщины
Оккупанты устанавливают незаконные ограничения для жителей Херсонщины Просмотров: 189
Чугуев закрыли на въезд – причина серьезная
Чугуев закрыли на въезд – причина серьезная Просмотров: 324
Отправились в ад: ВСУ "покрошили" очередных командиров оккупантов
Отправились в ад: ВСУ "покрошили" очередных командиров оккупантов
4
 Просмотров: 1449
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
7
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней
Голосов: 60487
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть