Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку

Фото: ssu.gov.ua

У Сухроба Каримова, который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, взрывчатки не было.

Мотив его поступка устанавливают. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"У гражданина Узбекистана, который находился в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" и утверждал, что в рюкзаке у него бомба, взрывчатки не оказалось", - говорится в сообщении.

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Подозреваемого задержали в ходе спецоперации около 15:10.

Следователи открыли уголовное производство по статье "террористический акт".

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Говорил, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. Его задержали через несколько часов.