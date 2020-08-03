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понедельник, 03 августа 2020 17:04

Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
9

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В Киеве задержали мужчину, который угрожал взрывом
Фото: ssu.gov.ua
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взрывом
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взрывом
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взрывом
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взрывом

У Сухроба Каримова, который захватил отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, взрывчатки не было.

Мотив его поступка устанавливают. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"У гражданина Узбекистана, который находился в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" и утверждал, что в рюкзаке у него бомба, взрывчатки не оказалось", - говорится в сообщении.

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Подозреваемого задержали в ходе спецоперации около 15:10.

Следователи открыли уголовное производство по статье "террористический акт".

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Говорил, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору. Его задержали через несколько часов.

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03
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