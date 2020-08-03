Теракт в Киеве: стало известно, что ждет задержанного

Задержанного допрашивает СБУ. Фото: УНІАН

СБУ допрашивает Сухроба Каримова, который угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

"На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди - избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержания под стражей. Далее он будет отвечать по всей строгости закона", - сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он также прокомментировал ряд ложных сообщений о минировании.

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"Что касается связи с другими звонками о заминировании, которые не подтвердились - у нас нет никаких доказательств каких-то прямых связей. Но уже замечено статистически, что после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди, которые видят, что показывают по телевидению, пишут в соцсетях - им тоже хочется сделать "подвиг". Они начинают звонить и говорить, что это-то заминировано. Как правило, судьи дают таким лицам условные сроки, считая, что это не очень большое преступление. А я считаю, что они должны сидеть в тюрьме", - сказал он.

3 августа около 12.00 в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" пришел мужчина с сумкой. Сказал, что с собой взрывчатку и попросил вызвать полицию и журналистов. Выяснилось, что террорист - гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахманович Каримов. Его задержали около 15.10 в ходе спецоперации. Взрывчатку не нашли.