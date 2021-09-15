Теракт в Днепре: что известно о погибшей

Фото: facebook.com/Darya Grechischeva

Спикеру Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарье Гречищевой, погибшей в результате взрыва авто в Днепре, было 35 лет.

До службы в ДСНС она работала на разных должностях. Была геофизиком, логистом, менеджером, рассказывала о себе в Facebook в мае этого года.

"Всю работу я делала по-максимуму. Сейчас я спасатель. Имею уже третий диплом магистра, закончив специальность "Управление пожарной безопасностью" Национального университета гражданской защиты Украины. И как ни странно, мой предыдущий опыт помогает в сегодняшней работе", - говорила она.

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Коллеги отзываются о Дарье только положительно. Говорят, она не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе нововведений.

"Активно приобщалась сама и приобщала подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах. Самосовершенствовалась, развивалась. Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом", - рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался, добавили в ведомстве.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого. Погибли два человека, которые были в салоне. Это инструктор Украинского легиона Алексей Кавлак и начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева. Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал. Дело расследуют как террористический акт. К расследованию подключилась Служба безопасности Украины.