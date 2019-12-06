Тенты и батуты не предусмотрены для спасения людей: спасатели о пожаре в Одессе

Спасатели продолжают работать на месте пожарища колледжа и разбирают завалы. Фото - od.dsns.gov.ua

Штатные документы ГСЧС не предусматривают использование батутов при спасении людей, которые прыгают с высоты.

То же самое касается брезентовых тентов, сообщил начальник ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак, комментируя пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой.

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Необходимых при тушении огня батутов нет не только у местных пожарных, но и во всей украинской ГСЧС вообще. Поэтому люди прыгали из окон колледжа просто на землю.

Спасатели продолжают работать на месте пожарища и разбирают завалы. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В полиции уточнили информацию о найденных телах жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 18.20 6 декабря в результате пожара погибли 4 человека.