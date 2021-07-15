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четверг, 15 июля 2021 17:38

Тело в печь: в Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
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В Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
Фото: Надежда Максимец
В Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
В Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего

В Киеве адвокат вместе с сообщниками более полугода скрывали мумифицированное тело 89-летнего мужчины. И пытались тайно сжечь его в крематории. Аферу провернули, чтобы завладеть его квартирой на ул. Елены Телиги.

Когда именно и при каких обстоятельствах умер мужчина - устанавливает следствие, рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Злоумышленники завладели квартирой одинокого человека, подделав для этого договор купли-продажи. Он датирован 2010 годом и якобы заверен нотариусом, которая умерла в феврале 2021-го. Впоследствии другой нотариус внес на основании этого документа ложные сведения в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество в пользу подставного лица", - рассказала Надежда Максимец.

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Решив вопрос с квартирой, аферисты надумали избавиться от тела. Подыскали исполнителей, которые согласились за $ 1тыс. тайно на автомобиле перевезти мумифицированное тело из квартиры в крематорий.

"Законным владельцем квартиры был киевлянин, умерший при невыясненных обстоятельствах в своей квартире, и мумифицированное тело которого длительное время там находилось. Не позднее января этого года злоумышленники обнаружили в квартире тело мужчины, однако при этом не сообщили о его смерти правоохранительным органам, родным или уполномоченным государственным органам. И не похоронили его. Зато разработали преступный план завладения этим жильем, при реализации которого тело умершего все время оставалось в квартире. В поддельном свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер 4 июля этого года", - добавили в прокуратуре.

После передачи исполнителям вознаграждения преступников задержали. Тело мужчины, завернутое в специальный мешок, нашли в салоне автомобиля. Задержанные ожидают объявления подозрения и избрании меры пресечения.

В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую схему трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель. Помогали с "бизнесом" регистратор и два человека с уголовным связями.

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