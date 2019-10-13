Тело разрезало на куски: женщина бросилась под поезд накануне дня рождения

В селе Мирогоща Дубенского района Ровенской области женщина бросилась под скоростной электропоезд сообщением "Киев-Львов".

Трагедия произошла 12 октября около железнодорожного переезда № 111 Львовской железной дороги. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. По словам свидетелей и машиниста, женщина умышленно бросилась под поезд, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине женщина бросилась под скоростной электропоезд сообщением «Киев-Львов»

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"Правоохранители через несколько часов установили личность погибшей. Это - местная жительница. Сегодня, 13 октября, ей должно было исполниться 50 лет", - говорится в сообщении.

Автор: rv.npu.gov.ua Женщина бросилась под поезд накануне 50-летия. Мотивы такого поступка устанавливают полицейские

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование.

В Киеве возле улицы Привокзальной нашли труп женщины. Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.