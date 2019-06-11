Тело распалось на части: без вести пропавшего мужчину нашли мертвым

На Харьковщине обнаружили тело 60-летнего мужчины, который исчез еще в марте этого года. Фото - YouTube

В поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области обнаружили тело 60-летнего мужчины, который исчез еще в марте этого года.

Тело нашли в сточной трубе водоема, оно фактически распалась на части, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пропавший без вести мужчина - житель поселка Пересечное. По данным полицейских, 25 марта мужчина уехал из дома на своей машине ВАЗ-2106 и больше не вернулся.

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Полицейские установили, что труба, в которой нашли труп, идет от оврага в пруд. Со стороны воды она заваренная металлической пластиной.

Следователи полиции изменили квалификацию дела с "без вести пропавший" на "убийство" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На острове Бирючий на побережье Азовского моря нашли тело 28-летнего мужчины. Погибший - житель Геническа, которого с 22 апреля разыскивали правоохранители Херсонской области как без вести пропавшего.