Тело расчленил и сложил в сумку: выяснили кому принадлежат найденные в парке останки

Отрезанные части тела, которые нашли школьники в Снопковском парке Львова, принадлежали 58-летней местной жительнице.

Выяснилось, что к убийству причастен ее знакомый. В день гибели женщина находилась у мужчины дома. Там между ними возник конфликт, в ходе которого убийца расправился со своей гостьей, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В начале ноября 2020 женщина находилась в гостях у своего знакомого, также жителя Львова в возрасте 67 лет. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес гости несколько ударов, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась. Пытаясь избежать наказания, злоумышленник расчленил тело, частями вынес фрагменты в сумке и оставил на территории парка, где их и обнаружили прохожие ", - говорится в сообщении.

Фото: lv.npu.gov.ua

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Досудебное расследование продолжается. Убийце грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Останки человеческого тела школьники нашли 13 апреля. Дети полезли на стихийная свалка со строительным мусором и увидели человеческие ноги. На место подростки вызвали полицейских, которые выкопали часть туловища и голову.