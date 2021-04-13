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вторник, 13 апреля 2021 22:20

Дети в парке нашли отрезанные части тела

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Дети в парке нашли отрезанные части тела
Во Львове в парке нашли человеческие ноги, голову и часть туловища. Фото: "Сегодня"

В Снопковском парке во Львове обнаружили человеческие ноги, голову и часть туловища.

Останки нашли школьники, живущие неподалеку. Полезли на стихийную свалку со строительным мусором. Там обнаружили человеческие ноги, сообщает "Сегодня".

Дети позвонили в полицию. Правоохранители нашли часть туловища и голову.

На месте полицейские говорят, что кости лежат там уже давно.

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"Есть такая информация. Однако, детали еще не известны. Сейчас там работает следственно-оперативная группа", - прокомментировала событие пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Во Львове на ул. Щирецкой 12 апреля произошел пожар. Во время тушения пожара обнаружили тело неизвестной женщины. На вид погибшей 25-45 лет, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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