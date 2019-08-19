Тело 26-летней женщины нашли под окнами многоэтажки

Самоубийство девушки в Днепре. ФОТО: ИНФОРМАТОР

19 августа в Днепре на Донецком шоссе обнаружили труп 26-летней женщины.

Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

По предварительной информации, она покончила с собой, спрыгнув с 9-го этажа, передает Информатор.

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Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

Этой же ночью женщину снимали с окна другой многоэтажки. Тогда она говорила полицейским, что просто хотела сделать селфи.

В Киеве в ночь на 3 августа из окна многоэтажки выбросилась женщина. На вид погибшей было не более 30 лет.