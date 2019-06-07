Тела всё ещё в воде - количество жертв после столкновения баржи и теплохода возросло

Количество найденных тел возросло до 19, судьба еще 9 человек остается неизвестной Фото: Еспресо TV

6 июня венгерская полиция сообщила об увеличении количества жертв столкновения теплохода Viking Sygin с прогулочным катером на Дунае в Будапеште до 19.

В четверг в Будапеште нашли тело женщины из Южной Кореи, а тело одного из венгерских членов экипажа нашли в городе Ёрд ниже по течению - за 21 км от места аварии. Ранее нашли тела 2-х туристов из Южной Кореи, рассказывает Общественное.

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Количество найденных тел возросло до 19, судьба еще 9-ти человек остается неизвестной - 8-ми корейских туристов и одного члена экипажа. 7-и людям удалось спастись.

29 мая в Будапеште напротив исторического здания венгерского парламента затонул прогулочный катер с 35 пассажирами на борту. Капитаном теплохода, который врезался в экскурсионное судно, был гражданин Украины Юрий С. Его арестовала венгерская полиция. Позже суд арестовал украинца.