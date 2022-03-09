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среда, 09 марта 2022 12:21

Техника оккупантов заполонила Скадовск
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Фото: t.me/ukraina24tv

9 марта оккупационные войска России заехали в Скадовск Херсонской области и курсируют по всему городу.

Захватчики ворвались в прокуратуру, полицию и администрацию, сообщили в Тelegram "Украина 24".

"В частности, в полиции получили форму полицейских и уехали на выезд из города", - говорится в сообщении.

Очевидцы сняли колонну вражеской техники, которая заходит в город.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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