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пятница, 10 декабря 2021 10:46

Тату на живой свинье: за киевский салон взялась полиция

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Тату на живой свинье: за киевский салон взялась полиция
Если факт жестокого обращения с животным установят, виновникам грозит тюрьма. Фото: pixabay.com

Работники тату-салона Tattoo Lamarch Studio в Киеве якобы не набивали рисунок на живой свинье. Сфотографировали животное для рекламы и вернули.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В Деснянское управление полиции поступило заявление о жестоком обращении с животным. Для установления всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа.

"Работники заведения для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному. Чтобы выяснить, не нанесли ли действия сотрудников салона животному повреждений, полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "жестокое обращение с животными",- говорится в сообщении.

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Если вина будет доказана, виновникам грозит ограничение свободы от одного до трех лет или лишение свободы от двух до трех лет с конфискацией животного.

Досудебное расследование продолжается.

Tattoo Lamarch Studio – сеть тату-салонов в Украине. Студии расположены, в частности, в Одессе, Киеве и Виннице.

Информация о гигантской татуировке сделанной живой свинье ради рекорда спровоцировала скандал. Фото и видео со свиньей в тату-салоне распространили в сети 8 декабря. Они вызвали волну возмущения и критики. Зоозащитники написали заявление в полицию.

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Дата
10
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