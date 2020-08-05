Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным

Фото: facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua

Ночью 4 августа 19-летний водитель на "Москвиче" устроил в Кривом Роге на Днепропетровщине "автошоу". Чтобы остановить нарушителя, патрульным пришлось стрелять по колесам его авто.

Сначала "Москвич" остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов оказалось, что у 19-летнего водителя нет соответствующей категории на право вождения автомобиля. Ему вынесли постановление и забрали права. Уже на следующем перекрестке водитель "Москвича" догнал патрульных и протаранил служебный автомобиль, сообщили в патрульной полиции.

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"После "акта мести" он бросился наутек, выехав на встречную полосу, подрезая другие машины и не реагируя на сигналы светофора. Правоохранители начали преследовать нарушителя, в громкоговоритель призывая его остановиться. На требования водитель не реагировал, поэтому патрульные открыли огонь по колесам машины", - сказано в сообщении.

Нарушитель даже с простреленными колесами продолжил движение и остановился лишь в нескольких километрах. Там на него надели наручники, но перед этим он еще успел ударить полицейского.

Водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

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