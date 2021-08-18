Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото

Фото: cv.npu.gov.ua

В селе Припрутье Черновицкой области водитель Opel Insignia влетел в Audi 16 августа. 21-летняя пассажир последнего погибла на месте. Водителя с сотрясением мозга и ушибами доставили в больницу.

Водитель Opel сбежал, бросив авто. Личность беглеца установили. Это житель города Новоселица - 28-летний Вадим Недуга, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автомобиля Opel Insignia допустил столкновение с автомобилем Audi. Оставив транспортное средство на месте аварии, водитель сбежал", - рассказали полицейские.

Недуга оказался работником Гостаможслужбы. Его уже отстранили от работы, сообщили в ведомстве.

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"Виновник ДТП - работник Буковинской таможни Гостаможслужбы, которая находится в состоянии реорганизации. В новосозданную Черновицкую таможню переведен не был, так не сдал тесты по квалификации и благонадежности. С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка относительно указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Вадима Недугу разыскивают. Если кто-то располагает информацией о его возможном местонахождении - просят сообщить на спецлинию полиции "102".

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