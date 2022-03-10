"Там 700 трупов наших бойцов, все разорваны" - перехваченный разговор оккупанта (18+)

Российские солдаты воруют даже отбойные молотки. Фото: скриншот с видео

Российские военные в шоке, что украинские воины дают им серьезный отпор, о чем сообщают в разговорах со своими родными.

Об этом говорится в очередном перехваченном разговоре оккупанта.

Агрессор сообщает, что они прячутся в школе, где выбиты окна, а на улицах нет живого места. Жалуется, что не могут друг с другом связаться.

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"Здесь какой-то апокалипсис был. Прям в одежде в спальник ложимся. Град накрыл. Там столько трупов. Наших, конечно. Отправили группу в аэропорт. Нас там как будто ждали. Там был пункт встречи, а связи нет. Встречаем Силы специальных операций, они на машине едут обратно. Он говорит: "Вы куда едете? Там артиллерия х**рит. Мы развернулись, уехали в лес.

Там 700 трупов наших бойцов, просто мясо, все разорваны. Живого места нет. Это только в одном месте", - сказал оккупант.

Не скрывает он и то, что россияне грабят продуктовые магазины.

"Нашли новый отбойный молоток. Он 100 тысяч стоит. Увезем, если получится. Если "Урал" не подобьют, если нормально всё будет", - сообщил военный.

По состоянию на 10 марта опубликованы уже 45 разговоров, где оккупанты жалуются, как их уничтожает украинская армия, рассказывают о своих военных преступлениях, о мародерстве. 24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.