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понедельник, 10 февраля 2020 12:12

Таксисты наказывают "зайцев" зеленкой: видео необычного самосуда

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Таксисты наказывают &quot;зайцев&quot; зеленкой: видео необычного самосуда
В Днепре таксисты заставили умыться зеленкой пассажира, который не заплатил за проезд. Фото - Главком

В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

Мужчина воспользовался услугами такси, но не заплатил. Об этом сообщили Telegram-канале Х ** ный Днепр.

Его привезли из Магдалиновки в Днепр, денег при себе у мужчины не было. Тогда водитель такси позвал коллег, дали ему банку зеленки и заставили умыться.

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Зеленка у днепровских таксистов теперь всегда с собой, отметили в заметке.

Внимание! Видеозапись содержит нецензурную лексику.

В столице пьяный хулиган, угрожая ножом, пытался заставить водителя такси отвести его в нужное место, однако таксист дал резкий отпор нападающему.

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