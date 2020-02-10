Таксисты наказывают "зайцев" зеленкой: видео необычного самосуда

В Днепре таксисты заставили умыться зеленкой пассажира, который не заплатил за проезд. Фото - Главком

В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

Мужчина воспользовался услугами такси, но не заплатил. Об этом сообщили Telegram-канале Х ** ный Днепр.

Его привезли из Магдалиновки в Днепр, денег при себе у мужчины не было. Тогда водитель такси позвал коллег, дали ему банку зеленки и заставили умыться.

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Зеленка у днепровских таксистов теперь всегда с собой, отметили в заметке.

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В столице пьяный хулиган, угрожая ножом, пытался заставить водителя такси отвести его в нужное место, однако таксист дал резкий отпор нападающему.