Таксиста нашли мертвым за рулем

В Киеве в Деснянском районе в машине службы такси нашли тело мужчины.
Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января на ул. Бальзака. Умерший был на водительском сиденье, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники в полиции.
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"Патрульные, прибывшие на вызов, ничего подозрительного не обнаружили, ДТП не было. Предварительно, смерть не насильственная. На место происшествия вызвали следователей", - говорится в сообщении.
Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.
В Донецкой области подросток 2003 года рождения убил 53-летнего таксиста, тело спрятал, а автомобиль в тот же день продал знакомым.
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