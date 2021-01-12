Таксиста нашли мертвым за рулем

В Киеве в Деснянском районе в машине службы такси нашли тело мужчины.

Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января на ул. Бальзака. Умерший был на водительском сиденье, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли застреленными мужа и жену

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Умерший был на водительском сиденье

"Патрульные, прибывшие на вызов, ничего подозрительного не обнаружили, ДТП не было. Предварительно, смерть не насильственная. На место происшествия вызвали следователей", - говорится в сообщении.

Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.

В Донецкой области подросток 2003 года рождения убил 53-летнего таксиста, тело спрятал, а автомобиль в тот же день продал знакомым.