Таксист высадил пассажирку из машины, потому что попросила его одеть маску

Таксисту не понравилась поведение пассажирки, поэтому он высадил ее на полпути Фото: news.24tv.ua

В Харькове между таксистом и пассажиркой произошел конфликт. Женщина хотела, чтобы водитель одел маску.

Таксисту не понравилась поведение пассажирки, поэтому он высадил ее на полпути. Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха-Харьков".

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"Надо сидеть дома, а не морочить людям головы. Проблемы с головой? Сидите молча", - отвечал таксист.

Женщина записала на видео номер машины и его самого. Судя по всему, таксиста это мало волновало. Он стоял на своем и говорил пассажирке, что она себя неправильно вела.

В Киеве на улице Рокоссовского между тремя пассажирами такси возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда. Вследствие инцидента пассажиры избили водителя и забрали сумку с деньгами и документами.