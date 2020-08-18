В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом

В Киеве, на улице Рокоссовского, между пассажирами такси возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.

Вследствие инцидента пассажиры избили водителя и забрали сумку с деньгами и документами.





Фото: Нацполиция

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины, - хулиганства.

Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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Таксистов хотят обязать платить 3600 грн в год. Кроме того, работников без лицензии предлагают штрафовать на 3400 грн.