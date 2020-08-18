В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом

В Киеве, на улице Рокоссовского, между пассажирами такси возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда.
Вследствие инцидента пассажиры избили водителя и забрали сумку с деньгами и документами.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водитель такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализирован в больницу. В течение часа мы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 годов рождения", - рассказал Андрей Окушко, временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины, - хулиганства.
Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.
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Таксистов хотят обязать платить 3600 грн в год. Кроме того, работников без лицензии предлагают штрафовать на 3400 грн.
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