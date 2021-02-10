Таксист отравил пассажира и выбросил из машины

В Киеве таксист угостил "40-летнего пассажира кофе с психотропным веществом, ограбил и выбросил из машины. Фото: facebook.com/kroppolice

В Подольском районе Киева таксист на Audi Q5 "угостил" 40-летнего мужчину кофе с психотропным веществом, ограбил и выбросил из машины.

Утром его у лесополосы нашла 38-летняя водитель. Она увидела возле проезжей части мужчину на коленях с разбитой головой. Он еле разговаривал, был в шоковом состоянии, но смог назвать свой адрес и номер телефона жены, пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

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Выяснилось, мужчина вместе с коллегой встретились в ресторане на ул. Спасской. А около 20:00 вышли на улицу и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5. Коллеги собирались поехать домой к одному из них. В автомобиле таксист угостил их кофе. Где находится второй пассажир такси - пока что неизвестно.

Мужчина, которого нашли, получил сильное переохлаждение и обморожение, жизненные показатели были критические. Он в реанимации.

У него пропали кошелек, часы и золотые украшения.

В Киеве таксист напоил пассажира клофелином и ограбил - забрал 3 тыс. грн, водительское удостоверение, телефон и кольцо. После того выбросил пассажира на дорогу. Его в тяжелом состоянии заметили прохожие и вызвали медиков.