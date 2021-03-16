Таксист на ходу выпрыгивал из машины, потому что его угрожали убить

Мужчине угрожали оружием и убийством Фото: pixabay.com

В Шостке Сумской области на 25-летнего таксиста напали пассажиры.

Они угрожали ему оружием и убийством, поэтому мужчине пришлось на полном ходу выпрыгивать из машины, пишет Шостка.INFO. Известно, что мужчина таксовал на собственном авто.

Инцидент произошел ночь на 12 марта 2021. Мужчина в полночь получил заказ - забрать мужчину с ул. Марата.

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По словам потерпевшего, пассажир оказался нетрезвым, он сел на место рядом с водителем и заказал маршрут в Садовый микрорайон Шостки. По дороге попросил подобрать товарища. Тот сел сзади.

Оба пассажира дорогой вели себя неадекватно, они цеплялись к водителю из-за наличия маски - требовали ее снять, стучали по панелям авто, поэтому Ярослав приостановился и показал им палку, которую возил с собой для самозащиты. Те успокоились, и все вместе поехали дальше.

Из разговоров пассажиров мужчина понял, что они ехали на разборки с отцом одного из них. Он увидел, что у мужчины рядом с кармана виднелась рукоятка пистолета. В какой-то момент пассажиры передумали ехать на разборки и приказали таксисту возить их всю ночь по улицам города.

Таксист отказался и вышел из машины. По словам мужчины, один пассажир наставил на него пистолет, другой выхватил его же палку. Они начали угрожать ему убийством.

Таксист снова сел за руль. Но понял, что все равно его могут убить, и он разогнал авто, быстро достал из замка зажигания ключ и выпрыгнул.

Автомобиль проехал несколько метров и остановился. Злоумышленники бросились догонять таксиста, но ему удалось сбежать. Мужчина сразу вызвал полицию.

По словам Ярослава, он заочно знает нападавших и им обоим около 30 лет. Отец нападающего звонил ему и просил забрать заявление, однако мужчина отказался.

В полиции уже открыли уголовное производство.

Вечером 12 марта в Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь. ЧП произошло на ул. Привокзальной вечером. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти.