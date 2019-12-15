Такси с пассажирами протаранило электриков

В ночь на 15 декабря на проспекте Степана Бандеры в Киеве , вблизи улицы Иорданской, произошло ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Prius службы такси Bolt и "ГАЗ". В аварии пострадала девушка.

"Легковушка врезалась в автомобиль коммунальной службы", - об этом сообщает сайт "Информатор".

Коммунальщики ремонтировали контактную сети. Их автомобили стояли на проезжей части, а перед местом работ был установлен знак. Одна из вышек аварийной службы стояла в крайнем левом рядку. В какой-то момент мужчины услышали удар. В заднюю часть грузовой машины врезалась Toyota. Кроме водителя, в машине были и пассажиры. Девушку из легковушки госпитализировали в больницу.

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Для разбирательств вызвали следственно-оперативную группу. На месте работали экипажи патрульной полиции и медики. Детали случившегося устанавливаются.

Также в Киеве на улице Вербицкого пьяный водитель не справился с управлением, повредил забор и дорожные знаки.