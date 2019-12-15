Пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП

Пьяного водителя задержали прохожие. Фото: 112

В Киеве на улице Вербицкого пьяный водитель не справился с управлением, повредил забор и дорожные знаки.

Затем мужчина вышел из машины и пытался скрыться с места происшествия, передает "Киев Оперативный".

Его задержали прохожие и передали полицейским.

"От прохождения тестов на алкоголь отказался. Полицейские оформляют ДТП, он кричит "мама меня бьют"", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский устроил ДТП: погиб человек

Ранее под Киевом пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию.