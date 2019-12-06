Такого ужаса за 15 лет не видел: спасатели рассказали о пожаре в колледже

Во время пожара в Одесском колледже на Троицкой, 25 пострадали 7 спасателей.

На 4-х из них обрушились лестницы внутри здания. Командир отделения Сергей Шатохин в крайне тяжелом состоянии, у него диагностирована обширная черепно-мозговая травма.

Как рассказал Владимир Крыжановский, заместитель начальника 7-й пожарной части Одессы, он с тремя другими коллегами вошел в горящее здание на смену тем, у кого закончился кислород в аппарате для защиты органов дыхания. Успели подняться только на 2-й этаж, как на них полетели лестничные пролеты из трех этажей.

Автор: od-news.com Пострадавший Владимир Крыжановский, заместитель начальника 7-й пожарной части Одессы

"Мы не дошли до людей. Нас завалило и мы оказались под завалами. Насколько я знаю, пострадавших спасали уже ребята со двора. Внутри криков о помощи мы не слышали", - рассказал Владимир, передает od-news.com.

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Добавил, за 15 лет службы такой страшного пожара ему видеть не приходилось. В здании были люди, и очень многие помещения охвачено огнем.

Еще один пострадавший спасатель - Артем Щербаков. В пятницу, 6 декабря, его перевели в Одесский военный госпиталь, сообщил в Facebook его руководитель Андрей Танцюра.

Автор: facebook.com/Андрей Танцюра Пострадавший спасатель Артем Щербаков

"Он сделал один шаг назад в секунду, как рухнул перед ним все лестничный пролет. Шаг ценою в жизнь! Артем в реанимации и рядом его половинка Елена, а дома ждут любимые сын и дочь. Ситуация непростая, перелом костей таза, повреждены ноги, но главное, что жив! Наши доктора сделают все, чтобы как можно скорее наш герой вернулся в строй", - написал он.

Надежды на то, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются те, кто выжил - нет. Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище и искать тела.