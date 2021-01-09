"Такое впечатление, что упал самолет" - очевидцы рассказали о мощном взрыве под Полтавой

Фото: facebook.com/vitaliy.kramarenko.1

9 января в 15:53 ​​на поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда. Соответствующие истории жители Полтавской области распространяют в Facebook.

"Ужас, что-то взорвалось, горит, пожалуй, лес. Чтобы никто не пострадал", - пишет одна женщина.

"Даже дом натает", - добавляет Ирэна Ладыка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео

Другая местная жительница Оксана Щербак в Facebook рассказывает, что большому пожару предшествовал мощный взрыв. Добраться до места инцидента на авто невозможно, а зарево приобретает все большего размера. Женщина говорит, что горит в полях.

"На Полтавщине под Лубнами крупный пожар, вероятно, на газопроводе. От гула дрожат все окна и посуда в домах. В первые секунды сложилось впечатление, что упал самолет. Зарево уменьшилось, похоже, перекрыли газ. Вероятно, изношенные трубы не выдерживают давления. Хорошо, что все произошло вне населенных пунктов", - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что взрыв на магистральном газопроводе произошел у села Калайдинцы. Список населенных пунктов, что отключены или будут отключении от газоснабжения, уточняется.