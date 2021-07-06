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вторник, 06 июля 2021 09:29

Такие не выживают: медики вернули мужчину с "того света"

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Такие не выживают: медики вернули мужчину с &quot;того света&quot;
В Днепре в больнице им. Ильи Мечникова спасли мужчину, который провел под водой 20 мин. Фото: facebook.com/rsa010963

В Днепре в больнице им. Ильи Мечникова спасли мужчину, который провел под водой 20 мин.

У мужчины был отек легких и мозга. Был в коме. Такие пациенты не выживают, сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко в Facebook.

"Владимир за сутки был спасен дважды. После тяжелого и жаркого трудового дня он с разгона погрузился в прохладную воду. Спазм сосудов, временная потеря координации - захлебнулся и оказался на дне водоема. Пробыл так более 20 минут", - написал Рыженко.

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Прохожие увидели, что в воде находится человек. Неравнодушные люди, среди которых был медик, начали делать ему искусственное дыхание.

"Потом серо-синее тело без признаков жизни доставили в реанимацию больницы Мечникова. Утопление, гемолиз, кома II. Пять суток на ИВЛ. Отек легких и головного мозга. Все обошлось. Врачи-реаниматологи Мечникова и тот медик, что оказывал первую помощь, надеялись и верили. И в этой схватке со смертью победили. Как правило, такие не выживают", - отметил врач.

Сейчас пациент "бегает и переживает за работу, совершенно не думая о том, что жизнь ему подарена во второй раз", добавил Рыженко.

Фельдшер Дария Тутко из села Рассошенцы под Полтавой спасла местного Сергея Гордиенко в озере. Лежал лицом в воде, не двигался. Не дышал, был синий. Приподняла его. Стала стучать по спине, потом по груди - чтобы вода вышла. Вытащить на берег не смогла: спуск крутой, а мужчина - тяжелый. Позвонила в "скорую". Спасатели и медики приехали на место происшествия через 20 мин. Дария Тутко все это время провела в воде. За это время мужчина начал дышать.

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06
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