"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона

Фото: novosti-n.org

9 мая около 22:00 с 7-го этажа дома на пр. Центральном в Николаеве выпала женщина.

Потерпевшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. Будучи изрядно навеселе, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Несколько человек, которые находились во дворе, услышали шум ссоры, которая раздавалась из окна квартиры на 7-м этаже. Затем на балконе появились два человека. Очевидцы услышали женский голос, который просил: "Сыночек, я твоя мама, не надо ...", пишет местное издание novosti-n.org.

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Подойдя ближе, свидетели увидели женщину, которая держалась за перила балкона. Мужчина находился на балконе и пытался оторвать ее руки от перил. Буквально через несколько секунд ему это удалось и женщина полетела вниз.

По словам соседей, мужчина постоянно избивал свою мать и сожительницу, угрожал соседям, переворачивал мусорные баки во дворе, нападал на случайных прохожих. Все это сходило ему с рук. Патрульные практически еженедельно доставляли дебошира в Центральный райотдел полиции, однако, оттуда его выпускали уже через несколько часов. Соседи также жаловались в полицию.

Подозреваемого задержали. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.

В Киеве 36-летний мужчина случайно выстрелил из револьвера в мать. Несчастный случай произошел в квартире на ул. Маяковского, где проживала семья. Через неделю 68-летняя женщина умерла в больнице.