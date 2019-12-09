Сын застрелил отца во время пьяной ссоры

В Кременчуге сын застрелил отца во время пьянки. Фото: zbroya.info

В городе Кременчуг Полтавской области 38-летний мужчина застрелил своего 66-летнего отца.

Трагедия произошла дома у погибшего, рассказал Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

По информации от правоохранителей, в тот вечер сын с отцом вместе употребляли алкогольные напитки на квартире последнего. Во время пьянки произошла ссора, сын схватился за пистолет, который имел с собой.

"8 декабря около 19 часов от врача экстренной медицинской помощи в полицию поступила информация, что в одной из квартир дома по улице Заводской в ​​Кременчуге гражданин 1981 года рождения вызвал огнестрельное ранение своему отцу 1953 года. Пуля задела жизненно важные органы", - сообщил полковник Сулаев.

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Смертельная пуля была выпущена из пистолета Флобера. Вещественные доказательства изъяли на месте происшествия. Сына погибшего, которого обоснованно подозревают в совершении преступления, задержали.

Правоохранители открыли уголовное производстве по статье "умышленное убийство". Тело для установления точной причины смерти направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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