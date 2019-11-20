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среда, 20 ноября 2019 21:30

Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
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В Днепре мужчина нашел мертвым 47-летнего сына
Фото: dp.informator.ua
В Днепре мужчина нашел мертвым 47-летнего сына
В Днепре мужчина нашел мертвым 47-летнего сына

20 ноября в частном доме на улице Мостовой в Днепре мужчина нашел в луже крови 47-летнего сына. Его младший 40-летний брат - исчез.

Известно, что днем ​​мужчина поехал в город по своим делам, а сыновья оставались дома. Никаких версий относительно того, что произошло в доме, пока нет. Где находится второй сын мужчины - также неизвестно, пишет Информатор.

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По неподтвержденной информации, мужчина умер от огнестрельного ранения. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и убийство.

Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей и устанавливают, был мотив у мужчины убить своего брата. Вместе с тем, по словам соседей, он был тихим и спокойным человеком.

Точную причина смерти мужчины и все обстоятельства выясняют эксперты и следователи.

Женщина нашла мертвым 22-летнего сына в квартире на Харьковском шоссе в Киеве. До этого ее не было дома несколько дней.

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Дата
20
ноября

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