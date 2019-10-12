Сын убил молотком своих родителей

На Донбассе мужчина убил родителей. Фото: 24tv.ua

В Донецкой обл. мужчина во время ссоры убил молотком своих родителей.

"Вчера, 11 октября, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что совершил "страшный поступок", однако, какой именно, объяснить не смог. Как оказалось, во время ссоры он убил своих родителей", - говорится в сообщении ГУНП области.

Происшествие случилось около 12.00 в одном из населенных пунктов Мангушского района. Между сыном и его родителями начался бытовой конфликт. Затем он перерос в драку.

"Мужчина нанес 69-летним родственникам удары молотком, не совместимые с жизнью. Придя в себя, мужчина позвонил в полицию", - рассказали в полиции.

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Полицейские изъяли вещественные доказательства на экспертизу. Преступника задержали.

Мужчине грозит либо лишение свободы до 15 лет, либо пожизненное заключение.

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