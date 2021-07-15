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четверг, 15 июля 2021 05:06

Сын убил мать гантелей. Нанес 20 ударов

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Сын убил мать гантелей. Нанес 20 ударов
Сын расправился с матерью. Фото: Нацполиция

В Вышгородском районе Киевской области мужчина убил свою мать железной гантелью. Сначала он сообщил в полицию, что обнаружил в доме раненую мать. Якобы ее кто-то избил.

"Мужчина заверил, что работники полиции не нужны, однако полицейские срочно передали информацию работникам скорой и сами отправились на указанное место. Прибыв на вызов первыми, медики обнаружили бездыханное тело женщины и сразу сообщили об этом в полицию", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полиция установила, что к убийству может быть причастен сын убитой, однако его дома не было. Мужчину с перерезанным горлом обнаружили во дворе соседского дома. Таким образом он решил покончить с собой, чтобы не отвечать за смерть матери.

Его срочно госпитализировали и провели оперативное вмешательство.

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Полицейские выяснили, что между сыном и его матерью возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил железную гантель и нанес ею около 20 ударов по телу женщины. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

На Днепропетровщине 28-летний Сергей Федотов перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку.
Мужчина днем скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. Во время задержания он оказал сопротивление и отказывался выходить. За убийство ребенка ему грозит пожизненное лишение свободы.

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