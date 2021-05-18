Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле

Ольга Хрищук, которую на Тернопольщине сбил сын полицейского на служебном авто отца, хочет наказать виновного. С потерпевшей и ее матерью встретился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Фото: t.me/mvs_ukraine

Дело об аварии в селе Брыков Тернопольской области, где в августе прошлого года сын полицейского 19-летнюю Ольгу Хрищук, находится на контроле у ​​руководства области.

Выяснилось, что потерпевшая и подозреваемые стороны - кумовья. Сразу после аварии нашли общий язык. Поэтому преступление долгое время было нераскрытым. Все выяснилось, когда мать Ольги написала сообщение в соцсети, рассказал Gazeta.ua начальник областной полиции Александр Богомол.

"Дело расследовали. Искали свидетелей, автомобили. Было три экспертизы авто, которые якобы могли быть в аварии, но восемь месяцев ничего не двигалось. А после сообщения матери потерпевшей в соцсети - на следующий день я направил в отделение полиции инспекцию и департамент внутренней безопасности. И все признались. Что сразу после аварии они нашли общий язык, потому что были в дружеских отношениях. Подозреваемый платил деньги на лечение. У потерпевшей был перелом ноги со смещением, выбиты зубы от удара об асфальт. Но в какой-то момент перестал платить. Отец подозреваемого отправился в составе сводного отряда в зону ООС. А мать потерпевшей решила, что денег было недостаточно. В любом случае было совершено преступление. И подозреваемый будет отвечать", - рассказал Богомол.

Теперь наказания не избежит и отец подозреваемого. Он работает заместителем начальника Шумского отделения полиции. Дело готовят для передачи в Государственное бюро расследований.

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Также известно, что накануне с Ольгой Хрищук и ее матерью встретился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он заявил, что полицейский, который покрывает преступление, совершенное его сыном, не может быть оправдан и должен понести наказание.

"Проводится служебное расследование в отношении действий отца - заместителя начальника отдела полиции, сын которого совершил ДТП. Мы будем настаивать на его увольнении, как и на открытии уголовного производства - за сокрытие отцом подозреваемого информации о правонарушении, совершенном сыном. Отец как сотрудник полиции должен был сообщить о преступлении, о конфликте интересов и просить передать дело для расследования в другой район. Вместо этого он пытался скрыть следы преступления, в частности отремонтировал служебный автомобиль, на котором был совершен наезд на потерпевшую", - рассказал Геращенко.

Добавил, что в ближайшее время дело будет передано в суд с возможной дополнительной правовой квалификацией, если такую ​​поддержит сторона обвинения.

Авария произошла 23 августа прошлого года в в селе Брыков Тернопольской области. Сын заместителя начальника отделения полиции №1 22-летний Андрей Данилюк сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук. Был на служебном автомобиле отца. Не остановился, чтобы оказать помощь, а бросил пострадавшую умирать посреди дороги. Ее случайно заметили местные жители и спасли. Ольга уже перенесла две операции, однако она до сих пор не может полноценно жить.