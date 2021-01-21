Сын отрезал отцу половые органы и обстрелял полицию

Сын набросился на отца во время ссоры и изуродовал его. Фото: mk.npu.gov.ua

На Николаевщине мужчина набросился на родного отца и изуродовал его.

Мужчина нанес жертве раны ножом, при этом отрезал часть носа, губы и половые органы. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

"36-летний злоумышленник в ходе конфликта отрезал отцу часть носа, губы и половых органов. 55-летний пенсионер смог дойти до дома своей сестры и попросить помощи, женщина вызвала и скорую, и полицию. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.

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Во время обыска злоумышленник начал стрелять по полицейским и ранил несколько сотрудников. Их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции. Для обезвреживания мужчины прибыл спецназ КОРД.

Действия мужчины квалифицировали по ст. 348 УК. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киеве 36-летний мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену. Трагедия произошла на ул. Закревского.