Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике

Фото: od.npu.gov.ua

Вечером 2 января в поселке Большая Михайловка Раздельнянского района Одесской области в ДТП - погиб 33-летний местный житель. Он велосипедом ехал за подгузниками для своего 10-месячного сына.

За рулем автомобиля якобы был 30-летний сын бывшего сотрудника полиции. Он пытался убежать и спрятать тело. В момент, когда ложил тело в багажник своего автомобиля, его увидела женщина, живущая рядом, начала кричать. Водитель быстро сел в авто и начал убегать, рассказали родственники погибшего, передает ТСН.ua.

Проехал он около километра и устроил новую ДТП - врезался автомобилем в столбик моста.

"После того выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой - будто оба ехали в автомобиле и вместе попали в аварию", - рассказала родственница погибшего Валентина.

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Полиция задержала водителя, он находится под стражей. Предварительно, за рулем был пьян.

"30-летний водитель иномарки не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако за полтора километра попал в ДТП, наехав на препятствие ", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Одесской области.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства трагедии.

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