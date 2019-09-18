Сын бандита: что рассказывают об убитом чиновнике ОТО

В Акимовке застрелили заместителя председателя ОТО Дмитрия Кириллова. Фото - 0619.com.ua

Застреленный по дороге на работу заместитель председателя Акимовской ОТО в Запорожской области Дмитрий Кириллов родом из Кирилловки. В прошлом был бизнесменом. Коммерческой деятельностью стал заниматься после учебы.

В 2017-м был избран депутатом Акимовской ОТО. А потом стал заместителем председателя общины. На должности занимался гуманитарными вопросами.

Кириллов был сыном местного криминального авторитета, который занимался преступной деятельностью в регионе в 1990-х. Он перебрался в Кирилловку из Запорожья. Об этом корреспонденту Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

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Правда, никакого имущества и ценностей у убитого не было. В декларации за прошлый год указано, что домом в Кирилловке, магазином в Запорожье, тремя земельными участками и автомобилем BMW Х5 2015 года выпуска владеет жена - Алена Геннадьевна.

Супруги воспитывали детей Кирилла и Екатерину.

Дмитрия Кириллова застрелили утром 18 сентября. Неизвестный выстрелил несколько раз в свою жертву, а затем произвел несколько выстрелов, когда потерпевший уже лежал на земле. В автомобиле киллера ждали сообщники. Их сожженное авто, а также оружие, из которого, предположительно, стреляли, нашли возле гаражей в километре от места преступления.